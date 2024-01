Cultura, il direttivo di Metropolis incontra il sindaco di Forlì Zattini

Il direttivo dell'associazione culturale Metropolis, composto dal presidente Marco Colonna, dall vice Giorgio Garzaniti e dal segretario Umberto Pasqui, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. Nell'occasione, l'associazione, che aveva chiesto l'incontro. ha tracciato un bilancio delle attività svolte negli ultimi dieci mesi, a partire dai progetti di recupero dell'Ex Eridania, delle vecchie carceri di Forlì e di Casa Palmezzano, fino alle iniziative "Futura Memoria", "Per…Corsi", "Apriamo Forlì" e la rassegna "Ridotto in Poesia", realizzate in autonomia o anche in collaborazione con altri (Teatro Delle Forchette e Accademia Perduta Romagna Teatri) e con il patrocinio dell'amministrazione comunale o il consenso della Diocesi di Forlì-Bertinoro.

Il direttivo di Metropolis ha rinnovato l'impegno a "riaffermare il ruolo della cultura come contributo alle politiche di sviluppo sociale e civico territoriale attraverso progetti, pratiche e momenti di coinvolgimento della cittadinanza”. Nell'intento di “rafforzare sempre di più la conoscenza dei luoghi, dei beni comuni, della storia locale e dei suoi protagonisti, la difesa dell'identità e il senso di appartenenza alla comunità locale e nazionale". L’obiettivo è "rafforzare e diffondere l'offerta culturale e creativa negli spazi pubblici e privati delle città, potenziando il dialogo, il confronto e lo scambio tra i componenti della società". Il direttivo di Metropolis ha infine ringraziato il sindaco Zattini “per la disponibilità all'ascolto e l'attenzione da lui prestata ai componenti dell'associazione culturale ed alle idee ed alla visione del mondo da loro prospettata".