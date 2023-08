Cultura, il direttore artistico di ForlìMusica Danilo Rossi all'assessore Melandri: "Programmazione di assoluto livello senza fondi comunali"

Sabato, con il concerto alle 21 all'Arena San Domenico "Inwards", che prende il nome dal secondo album del violinista e compositore Federico Mecozzi, si chiude la quarta edizione de "L'Arte è vita", rassegna di concerti organizzata da ForlìMusica, nata nel 2021 dalla fusione di due storiche Associazioni - Amici dell’Arte e Associazione Bruno Maderna - dopo 10 anni di esperienza comune. Preziosa per la vita di ForliMusica e? la presenza del direttore artistico, Danilo Rossi, Prima Viola Solista del Teatro alla Scala di Milano per 35 anni, musicista attivo a livello internazionale, che propone, sceglie e segue con entusiasmo le attivita? musicali della sua citta?.

L'assessorato alla Cultura, attacca Rossi in una lettera, "non ha corrisposto nulla a Forlìmusica, nè nel 2022 e nemmeno nel 2023". Da qui la prima domanda rivolta all'assessore Valerio Melandri: "Non sarebbe più corretto che si dicesse "Forlimusica continua la sua attività con una programmazione di assoluto livello, al di la' del fatto che l'Assessorato alla Cultura di Forlì non le corrisponde nulla?"". Continua Rossi: "Leggo con interesse che il suo assessorato è già al lavoro per programmare l'apertura dell'Auditorium Conad. Quindi la programmazione della nuova sala Conad sarà in capo dall'assessorato alla cultura? Non ci saranno bandi? Se invece ci saranno, ma allora perché si sta già programmando?".

Rossi ricorda inoltre che "Forlimusica ha organizzato 2 straordinari eventi pro scuole dei Romiti con musicisti straordinari venuti a Forlì a proprie spese, senza nessun compenso, tutto ciò a fronte di un silenzio assoluto del suo assessorato. Forse non è cultura ciò che non passa dal suo assessorato? O forse non è piaciuto che i fondi recuperati non passeranno dall'iban del comune di Forlì ma saranno gestiti e consegnati direttamente da Forlimusica alle scuole?"