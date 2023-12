Cultura, nuovo consiglio direttivo per "Il Sicomoro": Paolo Vallicelli confermato alla presidenza

L'Associazione Culturale "Il Sicomoro" ha rinnovato il consiglio direttivo per i prossimi tre anni. E' composto dai consiglieri Azzurra Bernabei, Sandro Foschi (amministratore), Elena Giorgini, Laura Tedaldi, Lucia Tedaldi (segretaria), Fabio Toni e Paolo Vallicelli. Durante l'assemblea il presidente Vallicelli ha ringraziato tutti i soci che ancora una volta hanno riposto fiducia nella nostra associazione e tutte le persone che fino ad ora hanno sostenuto con il proprio tempo e la propria energia tutte le attività culturali che hanno riscosse notevoli successi nei teatri locali e nazionali.

“L’obiettivo per i prossimi tre anni – afferma Vallicelli - è quello di riprendere da ciò che abbiamo ottenuto negli anni prima della pandemia. È stato un momento di emergenza in cui i nostri soci hanno dimostrato di avere una vera passione per la nostra Associazione ed ora che siamo tornati ad una situazione di normalità dobbiamo lavorare per vedere attuati i vari progetti pensati negli ultimi anni confermando la compattezza di un gruppo che lavora bene e con il quale si lavora bene. In particolare un ringraziamento sentito per i consiglieri uscenti e tutti i nuovi soci integrati dai nuovi progetti di prosa dell'Associazione”.

Un'altra delle importanti attività svolte dall'Associazione è il servizio musicale alle cerimonie di matrimonio con la "Sicomoro Wedding Band", che ogni anno, grazie alla partecipazione entusiasta dei soci, ci permette di esprimere nella bellezza del canto e della musica, la gioia dello stare insieme e di sostenere in parte le inevitabili spese che una Associazione di volontariato deve comunque affrontare. Infine per il triennio di attività che si apre con il rinnovo del Consiglio si vuole rinnovare la volontà e l'auspicio da parte di tutti di valorizzare ancor più la collaborazione con Azione Cattolica Diocesana, da cui l'associazione prese forma più di 10 anni fa e con l'Associazione FO_Emozioni di cui il Sicomoro è co-fondatore.