Cultura scientifica e umanistica: Roberto Camporesi protagonista dell'incontro di Soroptimist

Giovedì si è svolta una interessante conversazione organizzata dal Soroptimist International Club Forlì, dal titolo “Sviluppo sostenibile. Verso l’economia circolare” relativa alle attività e ai contenuti dell’omonimo 5° ciclo di incontri progettato dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine con la collaborazione dell’ITTS “Guglielmo Marconi” di Forlì e il sostegno del Soroptimist forlivese e di altri organismi locali. L’iniziativa coinvolge autorevoli relatori, tra cui Margherita Venturi, Leonardo Setti, Riccardo Santolini, che affrontano i temi legati alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica con un taglio divulgativo ma dal forte impianto scientifico.

La conversazione è stata tenuta da Roberto Camporesi, Presidente dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, ingegnere impegnato nella divulgazione scientifica ma con l’ottica di ricomporre il binomio “Scienza e Umanesimo”. Ha introdotto la serata Ivonne Grimaldi, Presidente del Club, che, dopo aver presentato l’ospite, ha messo in evidenza l’impegno e l’attenzione che il Soroptimist International riserva da sempre ai temi ambientali e alla formazione delle giovani generazioni. In questa prospettiva, Camporesi, ha sottolineato che i giovani sono i principali attori nella transizione verso un futuro più sostenibile. Con la loro attenzione, impegno e creatività, essi sono in grado di contribuire alla costruzione di una economia più verde per tutti. Per questo è importante che la scuola, le organizzazioni e le associazioni forniscano loro gli strumenti e le risorse necessarie per incentivare consapevolezza e conoscenza verso tali tematiche e creino le condizioni per una loro partecipazione attiva nel trovare soluzioni innovative.