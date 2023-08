Cultura, ultimi giorni per partecipare alla 33esima edizione di "Poesia e natura nel Parco 2023"

Scade il 3 settembre il termine per la partecipazione alla 33esima edizione della manifestazione "Poesia e natura nel Parco 2023" per la salvaguardia della natura e per il rispetto di un ambiente a misura d’uomo attraverso la mediazione della creatività artistica e letteraria. La manifestazione promossa dal centro culturale "L’Ortica" di Forlì, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona-Campigna e con il sostegno di Spi-Cgil si svolgerà domenica 8 ottobre a Corniolo. Ispirato dalla poesia di Cecco Angiolieri "S’i’ fosse foco", il tema proposto per questa edizione 2023 è “Il fuoco: bellezza, magia, ambivalenza. Tanto necessario alla vita quanto capace di distruggerla”.

Il bando è rivolto a tutti i poeti e scrittori delle Regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Marche confinanti con l’area del Parco Tosco-Romagnolo. E' possibile inviare poesie o racconti entro il 3 settembre in lingua italiana (o in dialetto con versione in italiano) sul tema, osservando il seguente regolamento: inviare due o tre poesie, massimo 20 versi per ogni testo, in tre copie; per la prosa inviare uno o due brevi testi, massimo 30 righe l’uno, in tre copie.

Gli elaborati (senza tassa di lettura) vanno spediti per posta in tre copie dattiloscritte, con indicazione di dati anagrafici, indirizzo postale ed e-mail, e numero telefonico, alla redazione della rivista L’Ortica, Via Paradiso n. 4, 47121 Forlì; occorre inviare copia dei testi anche via e-mail (si raccomanda, onde evitare confusione, di inserire nome cognome indirizzo negli allegati) al seguente indirizzo: centroculturalelortica@gmail.com.