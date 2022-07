"Cuore connessi" contro il cyberbullismo: numeri record, raggiunti oltre 400mila studenti

E' tempo di bilanci per "Cuori connessi", l’importante progetto di responsabilità sociale di Unieuro e Polizia di Stato, chiude l’anno scolastico 2021-2022 con numeri record, che lo pongono oggi come la piattaforma informativa e divulgativa di riferimento nazionale sul cyberbullismo e tutte le forme di uso distorto della rete. Il progetto, viene spiegato, "conferma l'impegno di Unieuro e Polizia di attivare comportamenti responsabili in relazione alla tecnologia, sensibilizzare e informare a un utilizzo consapevole dei device digitali e contribuire a divulgare i valori che sono alla base di una società moderna e civile".

Sono dieci gli incontri virtuali con le scuole. "La pandemia ha cambiato i programmi ma non ha fermato la voglia di incontrare i giovani - viene spiegato -. I virtual tour sono stati una esperienza unica, costruita insieme a Polizia, che ha permesso a #cuoriconnessi di raggiungere oltre 170.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di tutta Italia. Le sessioni, della durata di circa 50 minuti e svolte in orario scolastico, sono state realizzate con la collaborazione dei docenti con ampio spazio di riflessione e confronto con storie ed esperienze di vita online di altri ragazzi"

Sono 680mila le visualizzazioni di "Cuori connessi WebTv" su Youtube. Ogni martedì alle 14.00 sul canale dedicato a #cuoriconnessi, sono proseguite le interviste e gli approfondimenti sul cyberbullismo, sexting, body shaming e le altre numerose forme di distorsione della rete. Inoltre sono 250.000 le copie gratuite distribuite in tutti i punti vendita dell’insegna e presso i compartimenti regionali di Polizia di Stato del terzo libro di "Cuori connessi" “Il coraggio

di alzare lo sguardo”. La versione digitale è stata scaricata da oltre 100.000 utenti. I 3 testi, tutti a firma di Luca Pagliari, sono oggi materiale didattico utilizzato in centinaia di scuole. Sono 100.000 le copie gratuite distribuite in tutti i punti vendita Unieuro e presso i compartimenti regionali di Polizia di Stato della prima dispensa a fumetti “La storia di Madi”, pubblicata a fine maggio e dedicata alle scuole secondarie come supporto degli esercizi delle vacanze estive.

Sono oltre 270.000 gli studenti collegati da tutta Italia per l’evento "Cuori connessi" organizzato per il secondo anno in diretta streaming con le scuole e trasmesso dal Teatro della Garbatella a Roma in occasione del Safer Internet Day l’8 febbraio scorso. "Riuscire ad arrivare ai ragazzi, ai genitori e ai docenti, attraverso una serie di incontri nelle scuole e nei teatri d’Italia, per lasciare un segno e creare consapevolezza attraverso un dibattito aperto e sincero, questo è l’obiettivo di "Cuori connessi", progetto partito nel 2016 che racconta storie ed esperienze di vita online dei ragazzi in modo pragmatico, semplice e diretto", viene rimarcato.