Cuori di cioccolato: a San Valentino una dolce iniziativa per sostenere la lotta contro le malattie del sangue

A San Valentino, si può scegliere di sostenere la lotta contro le malattie del sangue con un dolce dono. A suggerirlo è la sezione provinciale di Ail – Associazione contro leucemie linfomi e mieloma che anche quest’anno mette a disposizione i doni solidali da scambiarsi nel giorno degli innamorati. Nella sede di Ail Forlì-Cesena, in viale Roma 88, è quindi possibile trovare eleganti confezioni di dolci: i cioccolatini a forma di cuore (confezione da 180 grammi, dietro offerta da 10 euro) e, grazie alla partnership con la nota azienda dolciaria Babbi, anche la scatola Love edition dei waferini Babbi (da 80 grammi, offerta da 12 euro).

“L’amore è alla base del dono - commenta il presidente di Ail Forlì-Cesena, Redo Camporesi -. Decidere di sostenere l’impegno dei nostri medici per la ricerca contro le malattie del sangue e per l’assistenza domiciliare ai pazienti e alle loro famiglie è un atto d’amore che vale la pena celebrare ogni giorno e festeggiare, a maggior ragione, nel giorno dedicato agli innamorati”. Oltre alle confezioni di cioccolato, nella sede Ail o su Ail shop (www.ailforlicesena.it), è possibile trovare anche altri regali, utili per ogni occasione: dai braccialetti Ail, alle shopper o altre proposte Ail. Per informazioni, 0543.782005 - info@ailforlicesena.it