Cure palliative, a Forlimpopoli partecipazione all'incontro con il professor Bruera

Grande partecipazione di studenti e operatori sanitari all'incontro di ieri con il prof Eduardo Bruera, uno dei massimi esperti al mondo in cure palliative.

Dopo aver ricevuto a Bologna, dal Magnifico Rettore, il Sigillum Magnum, massima onorificenza dell’Alma Mater, il professor Eduardo Bruera, oncologo e palliativista, direttore e professore di Medicina del Dipartimento di Cure Palliative e Medicina Riabilitativa all’MD Anderson Cancer Center di Huston, è arrivato all’Hospice di Forlimpopoli per incontrare operatori sanitari e studenti del corso di Laurea di Medicina ed infermieristica di Bologna - sede di Forlì.

Ad accompagnarlo, ed introdurlo, il professor Marco Maltoni, coordinatore della Rete Cure Palliative dell’AUSL Romagna e docente in Cure Palliative presso l’Università di Bologna - sede di Forlì. Il pubblico di operatori sanitari e studenti dei corsi di Laurea in Medicina ed Infermieristica di Forlì hanno seguito con grandissimo interesse e partecipazione la relazione del noto oncologo, che è considerato tra i massimi esperti al mondo in cure palliative.