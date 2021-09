Cure palliative, prestigioso riconoscimento per il medico forlivese Marco Maltoni

Dopo la premiazione il dottor Maltoni terrà la "Keynote lecture" del convegno, cioè, la conferenza inaugurale sul tema "Prognostication in cancer patients: where are we now and future implications"

Il dottor Marco Maltoni, coordinatore della Rete di Cure Palliative della Romagna, si è aggiudicato il prestigioso premio John Mendelsohn dell'University of Texas di Houston, per il contributo fornito allo sviluppo delle cure palliative. Il riconoscimento, alla sua diciassettesima edizione, verrà consegnato durante il convegno "Simposio Annuale di clinica e ricerca in cure palliative e di supporto" dell' Università del Texas - M.D. Anderson Cancer Center, di Houston, che si svolgerà il 24 e 25 settembre prossimo. Dopo la premiazione il dottor Maltoni terrà la "Keynote lecture" del convegno, cioè, la conferenza inaugurale sul tema "Prognostication in cancer patients: where are we now and future implications".