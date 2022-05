Birre, la miglior Session Ipa d'Italia è targata Civitella: è la "Curva Mare" del Mazapégul

Un altro prestigioso riconoscimento per il "Mazapégul", il birrificio di Civitella di Romagna, che conquista l'ambito premio Birra dell'Anno 2022 durante il Salone internazionale Cibus a Parma.



Nel concorso organizzato da Unionbirrai, l'ormai storica birra 'Curva Mare' è stata premiata come miglior Session Ipa in Italia. Una vittoria di grande prestigio, in una delle categorie più ambite, un riconoscimento al bellissimo progetto che i ragazzi di Civitella portano avanti dal 2014, e che da circa due anni li vede protagonisti nella nuova sede di via Parri, alle porte del paese sulla 'Bidentina', dove è possibile bere e mangiare direttamente in birrificio.