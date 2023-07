Cusercoli ha celebrato la Beata Vergine Madre della Misericordia. Processione col vescovo Livio

Domenica di celebrazioni a Cusercoli nell'ambito della festa paesana. Alle 20 si è svolte per le vie della località bidentina la processione con la sacra immagine della Beata Vergine Madre della Misericordia, alla quale ha preso parte anche il vescovo Livio Corazza. La festa, giunta alla 154esima edizione, è stata organizzata dalla parrocchia di Santa Maria in Sasso insieme al Comune di Civitella e la Pro loco Chiusa d’Ercole. Una festa lunga ben sette giorni, tra spettacoli, eccellenze gastronomiche locali, rappresentazioni e funzioni religiose. Lunedì la chiusura delle celebrazioni con una messa alle 20 per tutti i defunti delle famiglie di Cusercoli ed i benefattori della parrocchia al locale cimitero.