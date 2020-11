Da Bagno di Romagna a Santa Sofia: nuovo asfalto per la Provinciale del Carnaio

Nuovo asfalto per la Provinciale 26 del Carnaio, l'arteria che collega Santa Sofia a San Piero in Bagno, la valle del Bidente a quella del Savio. "In questi giorni - spiega il sindaco bidentino, Daniele Valbonesi - sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sul manto stradale che le due amministrazioni comunali chiedevano da tempo alla Provincia di Forlì-Cesena. Un intervento necessario che mette in sicurezza gran parte dei punti critici e che comunque va visto in un contesto di grande sofferenza dell'ente provinciale a seguito di una riforma con molti limiti e mai conclusa. Per questo mi sento di ringraziare il servizio strade e l'architetto Costa per aver rispettato gli impegni presi con gli enti locali". La strada, conclude il primo cittadino, rappresenta "un collegamento di grande importanza per chi vive, lavora e visita questi luoghi e per comuni da sempre vicini per storia, tradizioni e politiche territoriali".

