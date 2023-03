Da Berlino a Forlì: l'autore tedesco Boris Pfeiffer a tu per tu con gli studenti della "Maroncelli"

La scuola è un luogo d’incontro e a volte gli incontri sono speciali. Così è stato giovedì scorso alla scuola media “Piero Maroncelli” quando gli alunni delle classi 1°E e 3°C hanno incontrato lo scrittore berlinese Boris Pfeiffer. L’autore di libri per ragazzi letti in tutto il mondo ha raccontato del suo amore per la poesia e del recente progetto “Survivors” dedicato alla barriera corallina che rischia di scomparire. A tu per tu con i ragazzi, Pfeiffer ha risposto alle curiosità degli alunni e ha seguito la recita in lingua tedesca ispirata al suo libro “Geisterdiebe” curata dalla docente Bettina Tanzen. Il ritorno dell’autore dopo la prima visita nel 2019 è stato gradito da tutti i partecipanti. Tra i banchi della scuola qualcuno pensa già al prossimo libro da mettere in scena, sperando che presto i romanzi di Pfeiffer, tradotti in inglese, spagnolo e cinese, si possano leggere anche in lingua italiana.