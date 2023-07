Da Bologna una generosa donazione per ricostruire la sala yoga alluvionata a San Benedetto

L'associazione "La Raccolta di Solidarietà", attiva al Caab di Bologna ha deciso donare 3500 euro all'associazione Shakti asd. Shakti Yoga Forli nasce nel 2020 in piena pandemia covid dall'energia e dalla passione di Simona Bianco e Elisa Pinelli. La Sala Shakti è situata in zona San Benedetto, via Schio 20, zona che è stata duramente colpita dall'alluvione. Gli allievi della scuola si sono subito mobilitati con una raccolta fondi per non perdere il loro centro yoga. E l'associazione "La Raccolta di Solidarietà" ha deciso di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo per la ricostruzione della Sala Yoga. Le insegnanti ringraziano "dal cuore e sono commosse di aver ricevuto così tanta solidarietà".