Da chi ha bisogno di aiuto alle strade percorribili: l'importanza delle chat nel bel mezzo dell'emergenza

Condivisione di notizie attendibili, informazioni sulla viabilità, verifica di fake news e disponibilità in missioni di volontariato. Nel bel mezzo dell'emergenza alluvione anche la chat "Whatsapp Forlì Informazioni" sta dando il suo prezioso contributo. "Il gruppo - ricorda Daniele Garoia, appartenente al direttivo del gruppo - è nato circa tre anni fa con l'obiettivo di contrastare le intrusioni da parte dei malavitosi nelle nostre abitazioni, con la possibilità da parte degli iscritti di postare le eventuali incursioni in tempo reale. Ma non solo, ci "vantiamo" di portare informazioni utili, con possibilità di commentarle in diretta".

Con l'inizio dell'emergenza alluvione, prosegue Garoia, "il gruppo si sta prodigando come un servizio di pubblica utilità, indicando strade e luoghi percorribili, segnalare situazioni di persone che necessitano di aiuto, indirizzare gli aiuti e rendicontare di quali sono disponibili". Si sa, la rete può nascondere anche troppe insidie ed essere facile veicolo di fake news, come più volte segnalate negli ultimi giorni. Nella chat, prosegue Garoia, "verifichiamo che quanto comunicato non rientri nella classica "bufala"". Negli ultimi giorni si è moltiplicato il numero di persone che ha dato la disponibilità ad aiutare chi si trova in difficoltà: "Nella chat diamo indicazioni a tutti coloro che si sono resi disponibili a dare un mano. Sono i nostri ragazzi del fango, o "burdêl de pàciûg", e ci teniamo a ringraziarli pubblicamente per il loro operato".

Ma c'è anche "chi mette a disposizione i propri beni che non usa per chi ne ha bisogno impellente". Conclude Garoia: "Vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili nell'aiutare il prossimo ancora prima che fosse partita la richiesta e portare un forte elogio a coloro che si sono affidati a questo gruppo per aiutare la nostra città che sicuramente non tarderà a rialzarsi".