Da Corniolo a Ridracoli: continuano i lavori per riaprire la strada Biserno-Berleta

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della strada comunale Biserno-Berleta, a Santa Sofia, interessata da una serie di movimenti franosi nel 2018. Affiancato dall'ingegner Alessandro Amadori, il sindaco Daniele Valbonesi ha effettuato un sopralluogo per vedere da vicino lo stato di avanzamento dell'opera. Questi lavori, ricorda Valbonesi, "hanno lo scopo di mettere in sicurezza il tracciato stradale che collega la vallata del Bidente di Corniolo con quella del Budente di Ridracoli". Un intervento che, "unito ad altri sul manto stradale in programma, consentirà di "liberare" la strada dall'ordinanza di chiusura tuttora in vigore". L'importo dei lavori ammonta a 130mila euro, finanziato dalla regione, ed è seguito dal Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Edilscavi Srl, sotto la direzione del geometra Marco Olivieri, funzionario dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Romagna di Forlì. L’opera consiste nella rimozione del materiale marcatamente instabile, la riprofilatura della scarpata di monte della strada comunale e la pulizia e il taglio delle piante che possono favorire l’instabilità del pendio. In entrambi i tratti interessati dal dissesto sta sorgendo un muro di pulizia in cemento armato con il relativo drenaggio, adiacente la strada con la finalità di trattenere l’eventuale materiale proveniente da monte. Nelle zone limitrofe al muro si prevedono la realizzazione di una modesta palizzata lignea con la medesima finalità e il rafforzamento della porzione di scarpata interessata dal dissesto adiacente la strada.