Da Cristicchi a Bergonzoni: il Teatro Fabbri costretto a cancellare quattro spettacoli

A seguito del Dpcm del 24 ottobre "sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali" fino al 24 novembre, sono stati annullati diversi spettacoli in programma al Teatro Diego Fabbri di Forlì.

In particolare sono stati rinviati a data da destinarsi i seguenti appuntamenti: "Esodo" di Simone Cristicchi (previsto per il 29 ottobre), "Trascendi e Sali" di Alessandro Bergonzoni (previsto per il 13 e 14 novembre), "Favole al telefono" de La Piccionaia (Family, previsto per il 15 novembre) e "Venere nemica" di Drusilla Foer (previsto per il 21 novembre).

Le nuove date di programmazione saranno comunicate appena possibile.