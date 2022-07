Da diplomati a laureati: la 5°A di Geometri celebra il ventennale della maturità

Diversi diplomati della Classe 5°A dell'ex Istituto Tecnico per Geometri "Leon Battista Alberti" di Forlì si sono riuniti venerdì sera per il ventennale del diploma al ristorante "Arquebuse" di Carpinello, festeggiando insieme ad una parte dei loro ex professori. Una serata piena di ricordi, risate ed emozioni nonostante alcune assenze causate dal Covid. Dei 23 diplomati è stato interessante constatare che sono state numerose le lauree poi conseguite in Architettura o Ingegneria negli anni seguenti, e che in diversi hanno poi proseguito la carriera di geometra o comunque stanno ancora lavorando nell’ambito edile.