Da Firenze a Santa Sofia per consegnare un dono speciale: si potrà ammirare alla Biblioteca Comunale

Una piccola delegazione proveniente da Firenze si è recata nella Biblioteca Comunale di Santa Sofia per consegnare un dono speciale.I fratelli Gian Luca e Corrado Corradi, insieme a Livietta Alocchi, in rappresentanza delle loro famiglie e con un pensiero speciale rivolto alle rispettive madri, le sorelle Michelacci, hanno donato al Comune di Santa Sofia una grande medaglia commemorativa dedicata a Dante Alighieri e realizzata dallo scultore Enrico Pazzi.

"Siamo onorati di questo dono e, soprattutto, del fatto che le famiglie Alocchi e Corradi abbiano pensato al Comune di Santa Sofia - dice l’assessore alla Cultura Isabel Guidi -. Siamo sempre piacevolmente stupiti da questi gesti di generosità, specie quando partono da persone che non vivono più in paese, ma che con Santa Sofia mantengono comunque un rapporto speciale, tramite legami familiari e amicali che durano nel tempo. A tale proposito, un ringraziamento va rivolto anche a Sophia in Libris che, nella figura di Orfeo Amadori, ha fatto da tramite tra le famiglie Corradi e Alocchi e il nostro Comune.”

Il dono, destinato al Comune di Santa Sofia, verrà collocato all’interno della Biblioteca Comunale Luciano Foglietta, quale simbolico luogo di cultura che si presta ad ospitare la medaglia raffigurante il Sommo Poeta.