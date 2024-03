Da Forlì al Senegal, un viaggio lungo oltre tremila chilometri: donata una clinica mobile

Oltre tremila chilometri e 40 ore di viaggio. Questi sono i numeri di una clinica mobile del gruppo Medoc, che è stata donata all'infermeria della comunità di Maleme Hodar in Senegal. "Abbiamo deciso di fare questa donazione, perché ho avuto occasione di conoscere personalmente il signor Ka, di origine senegalese che da circa 20 anni abita a Meldola e che durante la stagione estiva lavora in riviera ed inverno rientra a casa dalla sua famiglia - spiega Bruno Ricci, direttore sanitario del gruppo Medoc -. Mi ha colpito la sua storia e anche quella del suo paese, dove la moglie è medico, hanno 5 figli e il padre del signor Ka è stato sindaco di Maleme Hodar".

Li, spiega Ricci, "è già presente un piccolo ospedale, punto di riferimento per la comunità e per i villaggi adiacenti fungendo da supporto per la prima emergenza, ma praticamente scarso di materiali sanitari indispensabili per svolgere l’attività medica-infermieristica di Primo Soccorso. La clinica mobile è un piccolo ambulatorio a tutti gli effetti ed è stato completato di materiale sanitario e strumentazione medica come elettrocardiografo e defibrillatore e relativi computer. Come Gruppo Medoc siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo, dopo fasi burocratiche complesse che avevano bloccato questa donazione già prevista per il 2023".

Ricci racconta anche il viaggio della clinica mobile: "E' complesso per il nostro amico Ka accompagnato da un suo amico e concittadino meldolese, Mario, se pensiamo che sono partiti dal porto di Genova per sbarcare a Tangeri, attraversare il Marocco, entrare nel Sahara in Mauritania per poi arrivare a destinazione. 40 ore di viaggio e 3270 chilometri per riabbracciare i suoi cari e farsi accogliere con tanta gratitudine, tanto che il sindaco e le autorità del Paese hanno voluto rendere pubblico e ufficiale l’arrivo della clinica mobile organizzando una cerimonia e una festa per tutto loro. Il Ministro della Sanità della Direzione Regionale ci ha inviato una lettera emozionante di ringraziamenti".