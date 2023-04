Da Forlì porta in Polonia un'auto sotto sequestro per immatricolarla e finisce nei guai

E' accusata di aver immatricolato in Polonia un'auto sotto sequestro. La Polizia Locale ha denunciato a piede libero una donna con l'accusa di "immatricolazione fraudolenta". L'attività investigativa è partita durante un servizio di controllo del territorio nel corso del quale gli agenti hanno notato un'autovettura in sosta che corrispondeva ad un veicolo già segnalato e per il quale era in corso una nota di ricerca per un procedimento di confisca in atto. L'auto, con targhe polacche, ha insospettito il personale in divisa, già a conoscenza che la proprietaria del mezzo ricercato era di nazionalità polacca oltre che essere residente in luogo limitrofo al rinvenimento.

Effettuate quindi le opportune indagini e messi a confronto gli elementi conosciuti, è emerso che il veicolo ritrovato corrispondeva al mezzo ricercato dal quale erano stati violati i sigilli di custodia, occultate le targhe italiane, e infine ottenuta fraudolentemente una nuova carta di circolazione (la cui originale era trattenuta ai fini del sequestro) dopo averne falsamente denunciato lo smarrimento. A questo punto l'auto era stata portata in Polonia per una nuova immatricolazione e conseguentemente fatta rientrare in Italia. Alla luce di quanto accertato, la proprietaria è stata denunciata all'autorità giudiziaria, oltre a subìre la confisca del veicolo.

