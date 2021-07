Da Forlimpopoli a Cesena in bici: proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile

Nonostante fra poche ore si alzi il sipario sulla Festa Artusiana, non si fermano i lavori per potenziare ulteriormente la rete della mobilità sostenibile che gravita attorno a Forlimpopoli ed in particolar modo il tracciato tra Forlimpopoli e Cesena. Sono iniziati infatti l'11 luglio scorso i lavori per la realizzazione della pista ciclabile tra le due città.

L'opera in corso è già il secondo stralcio, che parte dalla via Emilia all'altezza della via che sale verso Bertinoro per dirigersi in direzione Cesena. La fine dei lavori è prevista per i primi mesi del 2022. Al termine dei lavori ci sarà un'unica pista ciclabile che collegherà Forlimpopoli con Bertinoro e con Forlì e, l'amministrazione sta lavorando insieme alle amministrazioni confinanti su questo fronte per unire, attraverso Forlimpopoli, Forlì con Cesena. Oltre alla ciclabile i lavori in corso consentiranno anche di mettere in sicurezza due fermate dell'autobus in entrambe le direzione di marcia.