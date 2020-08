Da Forlimpopoli e Catania in bicicletta, in nome di Pellegrino Artusi

Fra i tanti eventi e manifestazione di interesse che si registrano In occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi (1820-2020) forse la più curiosa è quella ideata da un gruppo di amici cicloturisti amatoriali che hanno proposto di effettuare un viaggio in bici di “unificazione gastronomica dalla Romagna alla Sicilia”.

Il programma prevede la partenza da Forlimpopoli il giorno venerdì 28 agosto in prima mattinata davanti a Casa Artusi e la percorrenza dei circa 1200 km. è programmata in 6 tappe, con arrivo a Catania nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 settembre.

Ai cicloturisti verrà consegnato la nuova edizione, quella del Bicentenario, del ricettario più famoso al mondo “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” che, come è stato autorevolmente detto, ha dato un codice gastronomico e linguistico agli italiani. Quel libro, continuamente ristampato e tradotto, presente nelle famiglie italiane perché racchiude ricette di tante regioni italiane, rappresenta la “fiamma olimpica” che, consegnata alla partenza dalla presidente di Casa Artusi, verrà donata in via simbolica, all’arrivo, allo Chef Maurizio Urso, Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi e VicePresidente Eurotoques per la scuola di cucina Buffettieri di Catania. Anche la Presidente della Associazione delle Mariette di Forlimpopoli consegnerà al gruppo di cicloturisti un “quaderno” di testimonianze sulla cucina domestica a Forlimpopoli “IN CAMI US FASEVA ADCE’” da consegnare allo Chef Urso.

Il gruppo di amici cicloturisti, tutti appartenenti alla società ciclistica ReArtù di Forlì è composto da: Carmine Severi (anni 62), storico socio dell’Associazione delle Mariette, che collabora per la promozione della cucina domestica con Casa Artusi e capo gruppo dell’evento; Maurizio Fiumi (anni 67); Maurizio Bussi (anni 63); Oriano Fabbri (anni 62); Santo Spinelli (anni 59).

Il viaggio sarà effettuato con bici da corsa appositamente attrezzate dalla società Brn Bike Parts di Forlimpopoli che ha fornito loro, non essendo previsto alcun mezzo di supporto al seguito, il materiale tecnico necessario. Oltre all’equipaggiamento tecnico, al gruppo saranno forniti anche integratori e prodotti energetici (barrette e gel) comunemente utilizzati dagli sportivi, realizzati e offerti da Brn Food, ramo aziendale di Brn Bike Parts, attiva nel settore healthy food & wellness”.