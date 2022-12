Da gennaio corsi di formazione per alimentaristi anche in webinar

Sono ripartiti i corsi di formazione per alimentaristi in presenza organizzati dall’Ausl Romagna nelle sedi territoriali di Forlì- Cesena e Ravenna ed aperti a tutti i residenti in Romagna. Dal mese di gennaio partiranno anche dei corsi in webinar aperti a tutti i residenti in Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini). Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna eroga esclusivamente il corso base di formazione per coloro che non sono mai stati in possesso dell'attestato di formazione per alimentaristi (conseguito presso Ausl o altre strutture autorizzate).

Le persone addette alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di alimenti devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materia di igiene degli alimenti; a tal fine sono tenute a frequentare appositi corsi di formazione. Il conseguimento dell'attestato di formazione è un requisito necessario per i lavoratori del settore alimentare che svolgono mansioni con livelli di rischio elevato (livello due) o medio (livello uno). Il corso base ha la durata complessiva di tre ore, indipendentemente dalla categoria di mansione svolta, I o II livello. Al termine del corso, dopo una prova finale, viene rilasciato un attestato di formazione, che sostituisce, in Emilia-Romagna, il libretto di idoneità sanitaria.

Per partecipare ai corsi di base organizzati dal Dipartimento di Sanità Pubblica è necessaria la prenotazione. Gli utenti interessati potranno iscriversi nel sito dell’Ausl Romagna (collegandosi a questo indirizzo: https://www.auslromagna.it/servizi/servizi-imprese/imprese/512-corso-alimentaristi). All’interno della pagina troveranno la voce “Modalità di iscrizione” (link https://booking.auslromagna.it) e verranno reindirizzati alla pagina di prenotazione corsi. L’utente potrà decidere la data e la modalità in cui svolgere il corso tra quella in presenza e quella in webinar. Per quelli in presenza è possibile scegliere la sede nella quale si vuole svolgere il corso tra quelle presenti. La prenotazione verrà registrata e l’utente iscritto ad un corso in presenza ne riceverà conferma via mail, all’indirizzo inserito in fase di registrazione, con indicazioni sull’orario e sulla sede dove si svolgerà il corso da lui prenotato. L’utente iscritto ad un corso in webinar riceverà una conferma via mail dell’orario e del giorno e due giorni prima dell’evento un link al quale collegarsi tramite la piattaforma Zoom per assistere al corso in webinar.