Dà in escandescenza, danneggia arredi e minaccia gli ospiti di una comunità: arrestato

"Dannegiamento aggravato" e "minaccia aggravata". Sono le accuse per le quali gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Forlì hanno arrestato un 26enne di origini albanesi, residente a Piacenza. Il giovane, ospite in una comunità della prima periferia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe distrutto parte degli arredi e delle vettovaglie e minacciato alcuni ospiti brandendo un collo di bottiglia spezzato, a seguito della rabbiosa reazione dovuta al diniego di ottenere un colloquio immediato con referenti dei servizi sociali, impossibilitati ad accontentarlo secondo la sua pretesa, ma comunque disponibili nella programmazione a breve di un appuntamento.

Sul posto sono giunte le luci blu della Polizia, chiamate dal responsabile della struttura che non riusciva a domare le escandescenze del ragazzo. Gli agenti hanno sequestrato il collo della bottiglia spezzato e svolto un accurato sopralluogo per documentare i danneggiamenti di cui l’ospite si era reso responsabile. Una volta completato il quadro investigativo con l’acquisizione di denunce e testimonianze e conclusa l’attività sul posto, il ragazzo è stato tratto in arresto. Il giudice (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari nella casa familiare a Piacenza. La fase dibattimentale è stata rinviata alla prossima settimana poiché l’avvocato difensore ha richiesto i termini a difesa.