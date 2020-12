Dà in escandescenza e aggredisce gli operatori di una struttura d'accoglienza: denunciato

Un minorenne è stato denunciato per danneggiamento, commesso all’interno di una struttura di accoglienza per minori. Il ragazzo, ospite della struttura a seguito di provvedimento della magistratura, ha dato in escandescenza aggredendo gli operatori e danneggiando le suppellettili. Sul posto è intervenuta una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato che ha svolto il sopralluogo e constatato i fatti, che hanno portato all’inoltro della denuncia alla Procura della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Bologna. Il ragazzo è stato poi trasferito ad altra struttura.