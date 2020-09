Da Marescotti al maestro Sabiu: musica, solidarietà e prevenzione in un unico respiro in Piazza

Serata di musica quella di sabato in Piazza Saffi con la "Not(t)e di Respiri", l'evento benefico, ideato e promosso dall'Ammp Associazione Morgagni Malattie Polmonari con il patrocinio del Comune di Forlì in occasione della Giornata dedicata ai Pazienti affetti da patologie polmonari. Nel rispetto delle normative anti Covid, la serata è stata organizzata con una platea di 450 posti a sedere suddivisi in tre settori (Bianco - Blu - Arancio).

I ragazzi di CavaRei sono stati protagonisti con la rappresentazione di un musical dedicato al Respiro, con una parte dedicata a Ivano Marescotti, Tita Ruggeri e Mattia Filippelli. Marescotti e il Maestro Marco Sabiu hanno consegnato il Premio Sharing Breath 2020 al vincitore del Concorso per Autori “Tal dei Tali”, concorso per testi inediti lanciato attraverso la piattaforma Sharing Breath www.sharingbreath.com. Tra i protagonisti dello spettacolo di sabato sera anche la Intercity Gospel Train Orchestra e il noto chitarrista Federico Poggipollini.

La serata è proseguita con “Insieme in un respiro #BreatheTogether”, un minuto dedicato al respiro. Infine si sono esibiti sul palco i vincitori del format musicale Sharing Breath 2019 nella formazione Sharing Breath Orchestra composta dai 20 musicisti provenienti da tutta Italia che lo scorso hanno condiviso il loro respiro con tutta Italia attraverso la canzone "Lasciami Correre" scritta da Luca Bollini, arrangiata dal Maestro Marco Sabiu e dedicata ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio che combattono ogni giorno per essere liberi.

Domenica è stata la “Giornata del Respiro”, con un incontro nel salone comunale, introdotto dal saluto del sindaco Gian Luca Zattini e gli interventi di Venerino Poletti, direttore Dipartimento toracico Ausl Romagna, della professoressa Sara Tomassetti, direttore Pneumologia interventistica Azienda ospedaliera universitaria Careggi, di Stefano Pavanello, presidente Unione trapiantati di Padova, e di Martina Bonifazi, della Pneumologia degli Ospedali Riuniti di Ancona.