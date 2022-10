Da mesi i residenti attendono una riparazione dello scarico delle acque nere, la protesta in Consiglio

Ci sarà a giorni l'intervento di manutenzione nel condominio di case popolari Acer di piazzale Gialli del Calvario, dove da marzo i residenti segnalavano una situazione di mancanza di salubrità per la rottura di tubazioni in eternit per lo scarico delle acque nere, con relative infiltrazioni di scarichi nei muri. A sollevare la questione è stato il consigliere di Italia Viva Massimo Marchi nel corso del consiglio comunale di lunedì pomeriggio, raccogliendo le lamentele dei residenti.

A dare i tempi dell'intervento è Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì, che parla “situazione amplificata”, aggiungendo che i residenti “non vengono tenuti in una situazione di insalubrità, come se fosse una stalla”. L'intervento, promette Mezzacapo, consiste “nella rimozione della colonna di scarico rotta e la sua sostituzione, per qualche ora totale di lavoro”. Mezzacapo rileva poi i dati dell'anno in corso del progetto 'Case sicure', per la sicurezza delle case popolari. In totale sono state effettuati 404 controlli della Polizia Locale nelle case Acer, sulla scorta di 232 segnalazioni. In totale sono state elevate 32 multe per le violazioni del regolamento di polizia urbana.