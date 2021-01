Da Miss Curvyssima alla ribalta in tv con Enrico Papi: "Accettarsi anche con qualche chilo in più"

La forlivese Loredana Amorosa sarà protagonista in tv stasera, lunedì 11 gennaio alle 20.30 su canale 8. La trasmissione è Guess My Age condotta da Enrico Papi "alla quale partecipo come sconosciuta, questo significa che i concorrenti devono indovinare la mia età e quella di altri sconosciuti e ci sarà come concorrente anche un Vip".

La forlivese ha 44 anni e si racconta: "Ho una bellissima figlia di 10 anni di nome Rosita. Come lavoro faccio l'impiegata in uno studio di commercialisti da 20 anni, alla Sacem Srl. Per arrontondare mi dedico anche a vendite di varia tipologia in network marketing".

Ma soprattutto spiega la 44enne: "Adoro fare foto e come hobby partecipo a sfilate anche insieme a mia figlia e a concorsi di bellezza Curvy tra cui Misscurvyssima, che è un concorso per ragazze e donne dai 18 ai 45 anni dalla taglia 44 in sù. Porto avanti una battaglia contro il bullismo e gli stereotipi imposti dalla società con l'associazione Curvy Pride e con Miss Curvyssima, perché bellezza non è magrezza e perché bisogna accettarsi anche con qualche chilo in più".