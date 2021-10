Da Portico a Premilcuore: riaperta la strada provinciale 25 della "Valbura"

E' stata riaperta sabato la strada provinciale 25 della "Valbura" che collega i comuni di Portico-San Benedetto e Premilcuore. L'intervento, eseguito dall'azienda Cta, è stato possibile grazie ad un contributo di 200mila euro della Protezione Civile regionale, all'impegno dei sindaci Maurizio Monti e Ursula Valmori e al servizio strade della Provincia di Forlì-Cesena guidata dal Rup Alessandro Costa.

"Sul sito ci saranno ancora interventi da mettere in campo per la normale viabilità stradale, ma è importante il ripristino di un collegamento per territori montani che già soffrono a livello infrastrutturale - afferma Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato -. La Provincia di Forlì-Cesena ha sofferto le conseguenze di una legge incompleta a livello economico e di risorse umane e le conseguenze si sono riversate in particolare sulle aree "interne" e montane".

Conclude Valbonesi: "Ora dobbiamo invertire questa tendenza e bisogna che venga compresto anche dal legislatore, il Parlamento. Segnali positivi intanto vengono dagli ultimi governi che hanno aumentato le risorse da mettere a disposizione di strade e scuole che le Province si trovano ancora a gestire".