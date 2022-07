Da Premilcuore una "chiamata alle arti" per il restauro e la valorizzazione della Torre dell'Orologio

"Siamo tutti mecenati". E' all’insegna di questo slogan che nasce a Premilcuore un ambizioso progetto di Art Bonus, legato al restauro ed alla valorizzazione della Torre dell’Orologio di Piazza, uno dei monumenti più importanti e più antichi del nostro borgo. Consapevole del forte legame simbolico che unisce la comunità di Premilcuore a questo antico monumento, l’Amministrazione Comunale intende recuperare il fabbricato sia dal punto strutturale che funzionale. "L’intervento si configura come restauro di tipo scientifico-conservativo, ma anche di messa in sicurezza e riprogettazione, in base alle nuove esigenze di fruibilità, dei collegamenti verticali", spiega il sindaco Ursula Valmori.

"Il restauro dell’intero manufatto, la sua restituzione e fruibilità interna, in particolare del meccanismo dell’orologio, contribuirebbero notevolmente ad arricchire l’offerta culturale e turistica del territorio. Una volta recuperata ed aperta al pubblico, la Torre potrebbe ospitare una pluralità di eventi: visite guidate per scolaresche ed adulti, laboratori didattici, letture poetiche, spettacoli teatrali/musicali ed altro", viene aggiunto.

Con l’ambizioso obiettivo di restaurare la Torre dell’orologio di Piazza, dunque, l’ amministrazione comunale si è iscritta ad Art Bonus, che rappresenta uno strumento concreto a supporto del sistema dell’arte e che offre vantaggi fiscali importanti sia per il privato, sia per l’impresa, pari al 65% dell’importo donato.

Chiunque lo desideri, pertanto, può contribuire in qualità di mecenate attraverso una donazione. L'intervento è già presente sul sito di Art Bonus, a questo link https://artbonus.gov.it/2620-torre-dell-orologio.html.