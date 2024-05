Da Rimini a Bologna sulla via Emilia per sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere: tappa anche a Forlì per il risciò rosa

In risciò da Rimini a Bologna, passando da Cesena, Forlì, Imola e San Lazzaro, per sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere e le discriminazioni multiple, attraverso un viaggio festoso e inclusivo. L'iniziativa è stata lanciata dall'associazione "Salvaiciclisti Bologna", con la collaborazione di Period Think Tank e il patrocinio di Bologna Città Metropolitana, Piano per l’uguaglianza di Bologna Città Metropolitana, Comune di Bologna, Comune di Rimini, Comune di Cesena, Comune di Imola, e vedrà una carovana di ciclisti pedalare un risciò fucsia lungo la via Emilia per 135 chilometri da venerdì a domenica.

"Si tratta di un progetto che fonde attivismo ciclistico e pratiche femministe inclusive e comunitarie. L'obiettivo è portare il tema delle diseguaglianze di genere vicino alle persone, in un modo gioioso e colorato, per sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere attraverso iniziative creative e partecipative, culminando in eventi su strada e attività di sensibilizzazione sul territorio", spiegano gli organizzatori. La campagna è stata lanciata il 6 gennaio 2024 (festa della Befana, strega libera, ribelle e rinnovatrice); è uscita su strada il weekend dell’8 marzo a Bologna, coinvolgendo associazioni e ciclisti in una pedalata cittadina attraverso i luoghi più importanti e simbolici delle lotte per i diritti delle donne in città; e arriva al suo evento principale per il 2024 con la pedalata “Rimini – Bologna in risciò – 135 Km di diritti”, inserita tra gli eventi cappello della tappa emiliano-romagnola del Tour de France. A Forlì il risciò rosa farà tappa sabato alle 13 Parco della Resistenza per un picnic di gruppo prima della partenza per Imola.