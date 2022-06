Da sempre impegnato nella lotta contro le dipendenze: il direttore del Sert Edoardo Polidori va in pensione

Il dottor Edoardo Polidori, direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì, va in pensione. "Passione, serietà e leggerezza sono i tre pilastri su cui il dottor Polidori ha fondato il suo lavoro nel mondo delle dipendenze - esordisce il messaggio di saluto dei collaboratori -. Da sempre impegnato nella lotta contro lo stigma della tossicodipendenza, presente a livello nazionale ed europeo nel mondo della prevenzione delle dipendenze, ha approcciato centinaia di giovani e caregiver facendo dell'informazione "la base della cultura e della cultura la base della prevenzione".

Polidori ha ideato con lungimiranza "La Scuolina", convegno nazionale di divulgazione culturale in tema di sostanze psicoattive, che ha raggiunto la nona edizione. Inoltre ha sempre promosso momenti di confronto tra operatori che appartengono ad altri servizi ed enti. "In questi ultimi quindici anni in cui ha diretto il Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì, non si è mai tirato indietro di fronte a richieste da parte della cittadinanza, con lo scopo di abbattere pregiudizi, stigma e stimolare il pensiero critico", viene rimarcato.

"E' stato definito un "ribaltatore di punti di vista" e il suo approccio alla lettura degli eventi è sempre spiazzante ed in grado di mettere in evidenza ciò che ad un primo sguardo sfugge - concludono i collaboratori -. La professione si basa su una vocazione, la vocazione di Edo rimane: a lui la sfida di trovare una nuova via di espressione".