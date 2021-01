Da un vecchio televisore partono le lingue di fuoco: paura in un'abitazione

E' il malfunzionamento di un televisore a tubo catodico ad aver innescato un incendio, prontamente spento dai Vigili del Fuoco, divampato nel primo pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 15. Il rogo si è sviluppato in un'abitazione su due piani a Sant'Andrea (nel comune di Forlimpopoli), in via Cappona. Dal comando di viale Roma sono partite due squadre, che hanno estinto in pochi minuti le lingue di fuoco.

L'incendio ha sviluppato una densa nuvola di fumo, che ha reso temporaneamente inagibile la casa. Fortunatamente nessun conseguenza fisica per i padroni di casa, mentre all'interno vi sono stati dei danni materiali. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di legge i Carabinieri ed un'ambulanza di Romagna Soccorso.