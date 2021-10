Dai fondi straordinari per la ripartenza i nuovi spazi della scuola dell'Infanzia "I Girasoli"

Sabato vengono inaugurati i nuovi spazi della scuola dell'Infanzia statale "I Girasoli" di Dovadola, con una piccola merenda per i bambini e le bambine in presenza del sindaco Francesco Tassinari e della dirigente scolastica Electra Stamboulis a partire dalle 16. "Si tratta - spiega Stamboulis - di un intervento disposto direttamente dalla scuola, utilizzando i fondi straordinari giunti per la ripartenza, che ha permesso attraverso la realizzazione di nuovi servizi igienici, di ricollocare la sezione utilizzando due ampie aule che avevano prima diversa destinazione".

"Ora i 23 bambini iscritti hanno a disposizione due spazi distinti, uno per le attivittà didattiche e uno per la psicomotricità e i pasti, dotati inoltre di nuovi arredi acquisiti grazie alla progettazione scolastica", prosegue Stamboulis, che parla di "importante miglioramento nell'ottica di una valorizzazione trasversale delle Piccole Scuole di Montagna che vede l'istituto protagonista di un progetto di sperimentazione nazionale, che nasce da un protocollo condiviso con l'IC L. Ariosto di Ventasso - Vetto nella provincia di Reggio Emilia e che porterà anche le scuole primarie e secondarie di primo grado ad un imporante ripensamento in un'ottica di qualità pedagogica e didattica che vede negli spazi e nei rapporti con il territorio un punto di forza".