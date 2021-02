Dai panettoni per l’Hospice oltre 5mila euro di generosità. Ora tocca a colombe e uova pasquali

Le festività natalizie e pasquali sono, per l’associazione Amici dell’Hospice, l’occasione per lanciare una raccolta fondi, al fine di sostenere le attività di assistenza sanitaria e di socializzazione rivolte alle persone con malattie incurabili sia presso gli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola sia nell’assistenza domiciliare. In quest’ottica, si è conclusa, nel mese di dicembre, la vendita solidale di panettoni: sono stati ben 1.431 quelli collocati (di due tipologie, tradizionale e con gocce di cioccolato), che hanno garantito all’associazione risorse, tolte le spese, di oltre 5mila euro.

"Si è trattato di un risultato molto superiore alle aspettative - afferma Sara Pirotti, volontaria degli Amici dell’Hospice ed organizzatrice della raccolta fondi - basti pensare che nel 2018 le vendite furono di circa 500 panettoni e nel 2019 di poco più che mille. Dietro a questo esito positivo c’è l’impegno di tante persone in termini di promozione, logistica e in certi casi di consegna dei panettoni presso le famiglie che hanno aderito alla nostra proposta. Desidero ringraziare, innanzitutto, l’azienda dolciaria Flamigni di Forlì che ci ha messo a disposizione due tipologie di prodotto di qualità a prezzi veramente vantaggiosi e, ovviamente, tutte le persone che hanno acquistato i panettoni. Il risultato in termini economici è stato molto incoraggiante per la nostra associazione anche a fronte dell’impossibilità, a causa dell’emergenza Covid in corso, di organizzare i tradizionali eventi pubblici di raccolta fondi”.

In vista delle festività pasquali l’iniziativa riprende forma con la vendita solidale di uova di cioccolata e di colombe classiche artigianali. "Anche in questo caso - continua Sara Pirotti - abbiamo al nostro fianco aziende produttrici molto sensibili alla nostra causa: Dolciaria Baiocchi di Ravenna che ci mette a disposizione uova di cioccolato da 500 grammi di qualità in tre varianti (cioccolato fondente, cioccolato al latte e ai cereali) e la stessa Flamigni che ci fornisce una colomba classica da 750 grammi". Chi desidera prenotare le uova pasquali (offerta minima richiesta 10 euro) o le colombe (offerta minima richiesta 13 euro) può chiamare entro il 15 marzo, Sara Pirotti al numero di telefono 349.6134416. Le uova e le colombe saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.