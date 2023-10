Dai sapori pugliesi ad Halloween, ma anche la Mezza Maratona di Forlì: è un ottobre ricco di eventi in centro

Musica, spettacoli, sport, cibo e tanto altro ancora nel cuore di Forlì. Anche il mese di ottobre si annuncia particolarmente ricco di appuntamenti, pronti ad animare il centro storico. Dal 13 al 15 ottobre appuntamento con "100% Puglia", il villaggio pugliese itinerante pronto a conquistare i palati dei visitatori di Pizza Saffi. Il 21 ottobre sarà la volta del "Plogging", l'iniziativa di Alea Ambiente che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging o si cammina liberamente. L'indomani si disputerà la Mezza Maratona di Forlì - "Tin Bota Half Marathon", con il percorso che coinvolgerà tutto il centro storico. Il 29 ottobre appuntamento con il mercato straordinario ambulante, mentre il 31 si celebra "Halloween" con "Halloween e la via delle streghe" in via Francesco Nullo. L'ultimo giorno di ottobre e il primo novembre appuntamento in Piazza Saffi. anche con "Le cucine franchigene" a cura dell'associazione Cuochi Master