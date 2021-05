Daino ferito: intervento di salvataggio dei Vigili del Fuoco

Una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forli, è intervenuta domenica nel comune di Galeata, in località Pianetto, per il salvataggio di un daino ferito nel fiume Bidente. La squadra intervenuta ha provveduto a recuperare l'animale tramite tecniche Speleo-alpine-fluviali (Saf) per poi affidarlo al personale veterinario per le cure. Sul posto anche i Carabinieri Forestali di Forli.