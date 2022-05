Dal 1982 al fianco della comunità forlivese: la cooperativa sociale celebra l'importante traguardo

La cooperativa sociale Domus Coop celebra il quarantennale. E il 17 maggio, in occasione dell'importante traguardo, l'assemblea dei soci si riunirà per l’approvazione del Bilancio sociale 2021. Costituita il 17 maggio 1982, la cooperativa è cresciuta negli anni, integrando nuovi servizi per rispondere alle esigenze del territorio. Una storia fatta di persone che, con professionalità e umanità, hanno ascoltato e accolto le fragilità della società nelle case della cooperativa. Oggi Domus Coop è una realtà che gestisce centri educativi e progetti di qualificazione scolastica, comunità per minori, comunità mamma-bambino, attività per anziani, percorsi di educazione e orientamento al lavoro e strutture per la salute mentale. "In questi quarant’anni si sono avvicendate tante persone che hanno contribuito alla costruzione dell’opera della cooperativa - dichiara Angelica Sansavini, presidente Domus Coop - così come tante sono state le collaborazioni con istituzioni, amministratori, associazioni e realtà del territorio, che sono tuttora in essere e in continua espansione. A tutte loro per questa grande storia mi sento di dire solo una parola: grazie".