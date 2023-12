Dal 2016 non avevano mai subìto un furto, doppio blitz in 48 ore: nel mirino la pizzeria in pieno centro

Due furti in 48 ore. Non era mai accaduto dall'apertura avvenuta nel 2016. Nel mirino dei "soliti ignoti" è finita la pizzeria "Le Fofò" di Corso Diaz, nel cuore del centro storico di Forlì. La prima incursione si è verificata nel cuore della nottata tra venerdì e sabato, la stessa nella quale i ladri hanno colpito nella casetta della pista di pattinaggio. Praticamente identifico il modus operandi: dopo esser stata forzata la porta d'ingresso, è stato rubato il denaro da fondo cassa e qualche bottiglia di birra. Lucia, titolare della pizzeria, non ha fatto in tempo a ripristinare la porta danneggiata: nella nottata tra domenica e lunedì la seconda incursione. E anche questa volta hanno portato via le bevande.

"Sono venuti per finire il lavoro iniziato - dice sconsolata Lucia -. Siamo qui dal 2016 e non abbiamo mai subito un furto, nemmeno quando avevamo il locale a Vecchiazzano. Ora c'è ovviamente un po' di timore. Di sera, quando non ci sono i clienti, ci chiudiamo dentro". I furti sono stati denunciati alle forze dell'ordine. Non è da escludere un collegamento con i vari furti commessi nelle ultime notti in città. L'ultimo in ordine di tempo quello alla pizzeria d'asporto "Andrea" in Piazzale Kennedy.