Dal 27 settembre torna a Forlimpopoli il pre e post scuola per gli alunni di elementari e medie

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Forlimpopoli assicurerà, insieme alla cooperativa Arcobaleno, a tutte le famiglie che lo desiderano il servizio educativo di pre e post scuola nelle primarie Don Milani e De Amicis e alla media Marinelli, dando così la possibilità a ragazzi e ragazze di sperimentare attività di laboratorio volte a potenziare le loro capacità creativo-manuali, di supporto per le attività di studio-apprendimento, e di arricchire lo spazio post-scuola con attività motorie.

Il pre scuola si terrà, in entrambi i plessi, dalle 7.25 alle 7.55 dal lunedì al venerdì (con la possibilità di effettuare il pre-scuola anche nelle scuole dell’infanzia “Pollicino” e “Acquerello”). Il post scuola sarà invece programmato, in entrambi i plessi, dalle 13 alle 18, con possibile uscita alle 14.30 per il post. Il Centro Educativo che seguirà il post-scuola prevederà infine le uscite alle 16-16,30 o alle 18. L’inizio delle attività del pre e post è previsto per lunedì 27 settembre in entrambi i plessi.

Per gli iscritti alla De Amicis, nella fascia oraria successiva alle 14,30 si prevede lo spostamento a piedi oppure tramite pulmino alla Don Milani. Oltre all’assicurazione, obbligatoria per ogni partecipante per un costo di 10 euro, per il pre scuola è prevista una spesa mensile di 16 euro per 2-3 giorni e di 20 euro per 4-5 giorni a settimana.

Per il post scuola invece il costo è di 36 euro a settimana per 2-3 giorni e di 56 euro per 4-5 giorni. Il Centro educativo invece va dai 32 ai 72 euro a settimana a seconda dell’orario di uscite e del numero dei giorni per settimana. Per informazioni contattare la coop Arcobaleno (Enrico) cell.: 351 5642146 e-mail: sportcampus.arcobaleno@gmail.com