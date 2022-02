Dal calendario dei negozianti di Vecchiazzano tanti doni per la Pediatria del Morgagni-Pierantoni

E' di 2.835 euro il ricavato della vendita del "Calendario 2022 dei Negozianti di Vecchiazzano”, somma utilizzata per acquistare tv, lettori dvd e dvd di cartoni animati che sono stati consegnati al reparto di Pediatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni". L'iniziativa ha preso forma per gioco fra le mura della Foto-Edicola con Andrea Gorini, assieme a Manuela Camprini (Atelier Uomo, sartoria) e Lorena Martinelli (I colori della Natura, fioreria). Tante foto a comporre il calendario dei negozianti, ognuno nelle proprie vesti di lavoro, calendario che poi è stato venduto per beneficenza nelle varie attività del paese.

Presenti alla consegna del materiale gli ideatori del piccolo progetto, Gabriele Brunelli in rappresentanza dell’ “Associazione di quartiere Vecchiazzano-Massa-Ladino” e il primario Enrico Valletta insieme alla Caposala Michela Vestrucci, che con un sorriso ha ringraziato per la presenza attiva della comunità di Vecchiazzano. "Una bellissima esperienza nata da due chiacchere in negozio e portata a termine con grande gioia da parte di tutti i partecipanti", commentano gli ideatori.