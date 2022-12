Dal Comitato di quartiere di Villafranca un dolce regalo a 50 ultraottantenni

Un augurio, un saluto, un pensiero dolce e affettuoso: anche quest'anno il Comitato di quartiere di Villafranca e San Martino in Villafranca ha realizzato un progetto natalizio rivolto alle persone di terza eta' del territorio della Lughese. Passando casa per casa, i volontari hanno consegnato un pandoro, insieme agli auguri, a tutti gli ultraottantenni. Complessivamente sono stati coinvolti 50 anziani tra i quali due che hanno compiuto oltre il centesimo anno di età. A nome del Comitato di quartiere, delle persone che hanno ricevuto il dolce augurio natalizio e delle rispettive famiglie, e' stato rivolto un ringraziamento ai volontari: Patrizia, Chiara, Mariangela, Roberto, Leonello, Lucia, Roberta e Valerio. L’iniziativa ha anche la funzione di mantenere relazioni e tessere una rete di prossimita' fondamentale per la qualita' della vita.