Dal Comune 24 euro per ogni gatto randagio al gattile, il Pd: "Somma insufficiente, va aumentata"

Il Comune di Forlì finanzia le associazioni animaliste che si occupano dei gatti randagi con circa 24 euro all'anno per ogni gatto. E' quanto avviene tramite il sostegno per 23.500 euro destinato alle tre associazioni (Qua la zampa, Rifugio amici di Bagnolo ed Emergenza Randagi) che nel 2021 si sono occupati di 979 gatti. “Questa cifra di 24 euro anno a gatto dovono servire per cibo, medicinali, vaccino, veterinario... il tutto mentre aumentano gli abbandoni di cucciolate, circa 200 in totale, anche perché molte persone per il Covid non sono più in grado di gestire l'animale domenistico”, spiega la consigliera Dem Loretta Prati in Consiglio comunale.

Con la scadenza della convenzione al 31 dicembre, per Prati è necessario “prevedere un nuovo contributo, più alto anche per compensare le minori entrate delle associazioni e dei volontari, causate dal Covid”. Per Prati i volontari lamentano anche “la necessità di lavori urgenti tra cui allaccio all'acqua potabile, servizi igienici disponibili per i volontari, una diversa forma di riscaldamento che attualmente comporta un alto utilizzo di energia elettrica”.

Nella sua risposta l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta ricorda che è previsto anche un contributo di 15mila euro per l'acquisto di cibo e crocchette. Per i servizi, invece, Petetta ricorda che sono previsti “lavori di messa a norma per 250mila euro al canile e gattile, già progettati da diverso tempo, dove sono previsti allacci alla rete fognaria, all'utenza elettrica e idrica per le associazioni che prima non ne beneficiavano”.