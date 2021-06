Dal Comune di Forlì un sostegno concreto alle scuole di danza: "Settore di grande importanza"

"La vicinanza e il sostegno si misurano coi fatti e non con le intenzioni. Per questa ragione ho proposto alla Giunta di intervenire con un ristoro specifico per le scuole di danza che sono ingiustamente rimaste escluse dai criteri di assegnazione definiti a livello regionale. E così è stato deciso". Queste le parole del vicesindaco Daniele Mezzacapo per spiegare le ragioni della decisione appena varata dall'esecutivo comunale.

"Si tratta di una questione di assoluta importanza - sottolinea Mezzacapo - che vede l'integrazione di un bando con i codici tecnici relativi ad attività in un primo tempo non previste e, tra queste, le Scuole di Danza che nella nostra città rappresentano un settore di grande importanza, con alta professionalità e un considerevole numero di giovani coinvolti".

La decisione si inserisce nell'ambito delle azioni messe in campo dal Comune di Forlì anche nel settore dello sport e della tutela della salute, per sostenere le realtà troppo pesantemente colpite dagli effetti della pandemia e consentire loro di ripartire. Un altro passo in avanti verso condizioni di libertà, coesione e maggior benessere sociale e personale.