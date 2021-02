Dal Comune un altro aiuto per chi è in difficoltà: un fondo per l'affitto, aperto il bando

Il Comune di Forlì ha approvato un avviso pubblico con indicati i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici “una tantum” relativi all'anno 2021

Nel quadro degli interventi finalizzati al sostegno delle locazioni nel mercato privato degli affitti, il Comune di Forlì ha approvato un avviso pubblico con indicati i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici “una tantum” relativi all'anno 2021, anche tenuto conto dell’emergenza epidemiologica correlata al coronavirus. "L’emergenza abitativa è un'altra delle molteplici sfumature innescate dal Covid - afferma l’Ass.re al welfare Rosaria Tassinari, promotrice dell’iniziativa - il 2020 ha portato a galla situazioni domiciliari assolutamente inedite, caratterizzate da un numero crescente di famiglie in difficoltà che, anche a causa della pandemia, hanno perso il lavoro o subìto gravi limitazioni dal punto di vista professionale".

"Il fondo per l’affitto nasce con questa vocazione, cioè aiutare chi versa in condizioni di difficoltà sotto il profilo abitativo, fornire uno strumento di compensazione a sostegno di chiunque abbia subito la perdita o la diminuzione del reddito, anche a seguito dell'emergenza sanitaria - continua -. Grazie a queste importanti risorse” - conclude Tassinari – “il Comune di Forlì ambisce a diventare ‘partner’ e stampella di decine di famiglie che affrontano difficoltà quotidiane nel versamento dei canoni di locazione. La casa, prima ancora di uno spazio fisico, rappresenta il rifugio della propria spiche e la culla degli equilibri domestici". I richiedenti devono avere residenza anagrafica nel Comune di Forlì oppure avere un domicilio documentabile nel territorio comunale.

Le domande per la richiesta dei contributi per l’affitto 2021 sono presentabili fino alle 24 del 19 marzo. La presentazione della domanda può avvenire esclusivamente tramite l’accesso diretto alla specifica e dedicata piattaforma "online" reperibile nel sito web istituzionale del Comune di Forlì -www.comune.forli.fc.it. Per la presentazione della domanda “online” è altresì possibile rivolgersi ai Caf convenzionati con il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, il cui elenco aggiornato è disponibile nella citata pagina web istituzionale del Comune di Forlì.