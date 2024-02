Dal Gong fu allo yoga, un Capodanno cinese in verde per la scuola Bodhi Dharma

Per tutti un tocco di verde nell’abbigliamento, a ricordare l’elemento legno che caratterizza il segno del Drago, sotto le cui sorti, per l’antica tradizione astrologica cinese, sono cominciati i prossimi 12 mesi, lasciandosi alle spalle l’anno del Coniglio.

Il primo giorno dell’anno lunare, meglio conosciuto in Occidente come “capodanno cinese”, ha rappresentato un’occasione di riflessione e ritrovo anche per i cultori di arti orientali della scuola Bodhi Dharma di Forlì. Sono stati una cinquantina i praticanti di tutte le età di Gong Fu, Tai Ji Quan, Nei Gong, Yoga e Acro Yoga che si sono dati appuntamento in uno storico ristorante etnico del centro per celebrare la festa di primavera insieme agli istruttori Luigi Ventura, Eugenia Fabbri della Faggiola e Simona Santolini, a loro volta allievi di maestri molto noti e rispettati come Dante Basili, Delio Murru e Flavio Daniele.

Il 10 febbraio, siamo entrati nell’anno del Drago di Legno Yang, ha ricordato ai presenti Luigi Ventura. Il Drago è uno dei segni più propizi dello zodiaco cinese per la sua capacità di nuotare, volare, camminare sulla terra e viaggiare tra le dimensioni. Rappresenta il potere e il coraggio, ma è anche un simbolo di unione e relazione positiva: un augurio condiviso, rivolto alla ricerca della consapevolezza di sé, per un futuro di prosperità e di pace tra i popoli.