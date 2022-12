Dal'infanzia alle medie, fitto calendario di open day per l'Istituto Comprensivo 9 "Beatrice Portinari". Anche laboratori creativi per bimbi

L'Istituto Comprensivo numero 9 "Beatrice Portinari" di Forlì, diretto dalla dirigente scolastica Valentina Palleri, apre le sue porte per presentare la propria offerta didattico-pedagogico-educativa alla cittadinanza ed alle generazioni di nuove studentesse e studenti. In vista delle iscrizioni scolastiche, anche le scuole dell'infanzia comunali aprono le loro porte per permettere alle famiglie di visitare gli ambienti, ricevere le informazioni necessarie e soddisfare le diverse curiosità. Apre il calendario di appuntamenti, giovedì 15 dicembre, la scuola dell'infanzia "Pettirosso" (via Tredici Novembre, 131, telefono 0543764455), dalle 17.30 alle 19, mentre l'indomani sarà la scuola dell'infanzia "Aeroplano" (via Lughese, 113, telefono 0543764499) ad ospitare le famiglie dalle 18 alle 20. Nel 2023 è prevista un'altra giornata di incontri, fissata per il 14 gennaio: all'"Aeroplano" dalle 10 alle 12, mentre al "Pettirosso" dalle 10 alle 11.30.

Per quanto riguarda le scuole primarie, la "Decio Raggi" di Roncadello (via Gerardo Mercatore, 3, telefono 054332042) accoglierà i genitori mercoledì 21 dicembre dalle 17 alle 18,30. E' prevista per l'occasione il saluto della dirigente scolastica, la visita delle aule ed un laboratorio per bambini. Sempre il 21 dicembre, alle 18.30 alle 20, ci sarà l'open day della "Peppino Vallicelli" di Villafranca (via Tredici Novembre, 129, telefono 0543764440), che prevede l'introduzione della dirigente scolastica, la visita dei locali dell'istituto ed un laboratorio creativo per i piccoli. La scuola media "Fiorini" di Villafranca (via Peter Borough, 10-14, telefono 0543764433) invece si presenterà il 12 gennaio dalle 18 alle 19, con laboratori creativi ed intrattenimenti musicali.