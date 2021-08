Dal lascito della volontaria inaugura un'ambulanza per la Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro

La Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro ha inaugurato venerdì sera, in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli, una nuova ambulanza acquistata grazie al lascito di Giuseppina Mazzavillani

La Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro ha inaugurato venerdì sera, in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli, una nuova ambulanza acquistata grazie al lascito di Giuseppina Mazzavillani, socia e volontaria storica del Comitato della Croce Rossa, scomparsa nell'aprile del 2020. "Nell'occasione ricordo l'impegno e la dedizione che Giuseppina dedicava al volontariato, essendo iscritta a più associazioni di volontariato sul territorio, ma alla grande passione e vicinanza alle necessità e bisogni della comunità, sempre presente e in prima linea per svolgere attività a fare della collettività", evidenzia il presidente del Comitato della Croce Rossa di Forlì-Bertinoro, Debora Luongo.

"La nuova ambulanza svolgerà attività di alto profilo emergenziale e qualità sanitaria sul territorio locale ma anche su tutta la Romagna dovendo entrare in servizio nella convenzione con la Azienda Usl della Romagna - 118 Romagna, nello specifico per le attività di urgenza-emergenza, attività di soccorso sanitario e trasporto infermi che quotidianamente il nostro Comitato Cri, coi suoi Volontari e dipendenti, effettua 24 ore su 24 a favore della popolazione e chi ne avrà necessità".