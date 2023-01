Dal Leo Club Forlì una dolce donazione al reparto Geriatra del Morgagni-Pierantoni

Nei giorni scorsi Arianna Suozzo, presidente del Leo Club, e Vera Roberti, la socia del Lions Club Forlì che segue le attività e i progetti dei giovani, hanno fatto visita al reparto reparto Geriatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni portando in dono un buon quantitativo di pandorini (i cosiddetti PandoLeo). Le due ospiti sono state ricevute dalla dottoressa Gaia Pantieri e da una rappresentanza del personale paramedico che hanno manifestato il loro riconoscimento perché un importante sodalizio locale formato da giovanissimi ha pensato agli ospiti più anziani e fragili del nosocomio forlivese e di chi li assiste.

La devoluzione del dolce natalizio è avvenuto a conclusione di un periodo in cui le socie e i soci del Leo Club, al pari di tutti gli altri analoghi Club del Multidistretto 108 Italy, sono stati impegnati a vendere i pandorini. L'obiettivo è quello di finanziare un progetto di carattere benefico che rientra nell'ambito del programma "Tema Operativo Nazionale" (Ton). Si tratta di un service pluriennale che vede impegnati tutti per raggiungere un unico obiettivo. Il Tema Operativo Nazionale per gli anni sociali 2022-2025 riguarderà il Bastone Elettronico Lions: un’apparecchiatura che permette alle persone non vedenti (o ipovedenti gravi) di potersi muovere con maggiore autonomia e sicurezza, migliorandone la qualità della vita e facilitandone l’inserimento sociale.